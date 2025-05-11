Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da, hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönerken, Salı günü doğu ilçelerinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava etkili olacak.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Aydın’da hava sıcaklıkları yeni haftada mevsim normallerinde seyredecek. Hava sıcaklıklarının il genelinde gün içinde 15 derecelere kadar düşeceği tahmin ediliyor. Parçalı ve az bulutlu, bir havanın hakim olacağı Aydın’da özellikle Salı günü d oğu ilçelerinde çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’da 12 Mayıs Pazartesi günü parçalı bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken hava sıcaklığı en düşük 15, en yüksek 29 derece olacak. 13 Mayıs Salı günü doğu ilçelerinde çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir havanın etkili olması beklenirken hava sıcaklığı en düşük 15, en yüksek 30 derece olacak. 14 Mayıs Çarşamba günü parçalı bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken hava sıcaklığı en düşük 14, en yüksek 30 derece olacak. 15 Mayıs Perşembe günü ise parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir havanın etkili olması beklenirken hava sıcaklığı en düşük 14, en yüksek 29 derece olacak.