Aydın’ın Didim ilçesinde zeytin bahçelerinde çiçeklenme öncesi zararlı ve hastalık konularında denetim gerçekleştirildi, çiftçiler bilgilendirildi.

Aydın’ın önemli tarım ürünlerinden zeytinde, hastalık ve zararlılara karşı mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ilçe genelinde bilgilendirme ve uyarılar yaparken, zeytin bahçelerinde de kontrollerini sürdürüyor. Sahaya inen ekipler, zeytin bahçelerinde çiçek öncesi zararlı kontrolü ger.ekleştirdi. Bahçelerde yapılan genel kontrolün yanı sıra zeytinin fenolojik gelişimi de takip edildi ve üreticiler bilgilendirildi.