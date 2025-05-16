Yörükler diyarı Aydın’da çobanların yayla yolculuğu bu yıl gecikmeli olarak başladı. Bir zamanlar nüfusun önemli bir kısmının hayvan otlattığı Aydın’ın köylerindeki çobanlar yaz sıcaklarının başlaması ile birlikte sürüleri ile havanın daha serin olduğu yaylalara doğru yol almaya başladı.

Akdeniz iklimin hüküm sürdüğü kışları ılıman ve yazları oldukça sıcak olan Aydın’da kışı köylerde ve ovada geçiren çobanlar bu yıl yayla göçüne yaklaşık 20 gün geç başladı. Bu yıl kış mevsiminin uzun sürdüğünü belirten Köşk Karatepe Mahallesi’nden Ersun Kılınç, "Eskiden Nisan sonu mayısın ilk günleri yaylaya çıkardık. Bu yıl Mayıs’ın ortasına geldik. Havalar anca ısınmaya başladı. Bu nedenle yayla göçü geç başladı" dedi.

Şimdiki yayla göçünün eskiden olduğu gibi konargöçerlik tarzında olmadığını sadece hayvanların yaylada kaldığını belirten Köşk’ün en kıdemli çobanlarından Ersun Kılınç, "Eskiden ulaşım imkanı olmadığı için çobanlar ailesi ile birlikte koyun ve keçinin başında yaşamak zorunda kalırdı. Artık dönüşümlü olarak koyunların başında kalıp gündelik hayatlarımıza yine kendi evimizde devam ediyoruz. Gelişen teknoloji ve ulaşım çobanlığı da rahatlattı" dedi.

Aydın gibi yazları oldukça sıcak geçen illerde başta koyun ve keçi olmak üzere hayvanların aşırı sıcaktan strese girip kilo verdiğini belirten Ersun Kılınç, "Özellikle koyunlar başta olmak üzere derisi kalın olan hayvanlar serin havayı sever. Bu nedenle yazın sıcakta kalan hayvanlar semirmez. Sürünün verimliliği için atalarımız Aydın’da Nisan ayının sonunda Eylül ayının sonuna kadar yaylada kalmayı tercih edermiş. Bizler de sürülerimizi yaz döneminde rakımı yüksek dağlarda bakmaya çalışıyoruz" dedi.