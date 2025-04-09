Aydın’da sürücüleri bilgilendirmek için yaya kaldırımını kullanım dışı bırakan trafik levhası görenleri şaşırttı. Yayaları çileden çıkaran trafik levhasının hangi mantık ile bu şekilde dikildiği merak konusu oldu.

Aydın-Muğla Bulvarı üzerinde bulunan bir trafik levhası görenleri adeta ‘pes’ dedirtti. Muğla’dan Aydın’a girişe göre yolun sağ tarafındaki kaldırıma dikilen ve yaya kaldırımını tamamen kullanım dışı bırakan trafik levhası nedeniyle yayalar kaldırımı kullanamadı. Otobüs, kamyon ve kamyonetlerin şehir merkezine girişinin yasak olduğunu belirten trafik levhasının hangi mantıkla bu şekilde dikildiği merak konusu olurken kaldırımdan geçmek isteyen yayalar trafik levhası nedeniyle zor anlar yaşadı.