Aydın genelinde son günlerde etkili olana sağanak yağışların, yeni haftada da devam etmesi beklenirken, en düşük hava sıcaklığı 9 Nisan Çarşamba günü 14 derece olacak.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Aydın’da hava sıcaklıkları yeni hafta mevsim normallerinin altında seyredecek. Hava sıcaklıklarının il genelinde akşam saatlerinde 4 derecelere kadar düşeceği tahmin ediliyor. Son günlerde etkili olan sağanak yağışlar ise yeni haftada da etkili olacak. Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı bir havanın hakim olacağı Aydın’da en düşük hava sıcaklığı 9 Nisan Çarşamba günü 14 derece olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’da 7 Nisan Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 10, en yüksek 19 derece olacak. 8 Nisan Salı günü hava sıcaklığı en düşük 12, en yüksek 18 derece olacak. 9 Nisan Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük 7, en yüksek 14 derece olacak. 10 Nisan Perşembe günü ise hava sıcaklığı en düşük 4, en yüksek 16 derece olacak.