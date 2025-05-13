Meteoroloji verilerine göre Aydın’da kuraklık riski artarken, yağışlar son 18 yılın en düşük seviyesine indi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 2025 su yılı yağış verilerini açıklandı. Bu kapsamda Ege Bölgesi’nde 1 Ekim 2024 - 30 Nisan 2025 döneminde gerçekleşen yağış miktarı ise son 18 yılın en düşük seviyesine indi. Açıklanan tarihlerde meydana gelen yağışlar da, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 26, 2024 yılına göre ise 12 azaldığı açıklandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2025 su yılı yağış verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Aydın ve Denizli illerinin de içerisinde bulunduğu Ege Bölgesinde 2025 su yılı (1 Ekim 2024-30 Nisan 2025) yağış miktarı son 18 yılın en düşük seviyesine inerek uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 26, 2024 su yılına göre yüzde 12 azalmıştır. Yaşanan kuraklığın etkilerini minimuma indirerek tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak için tüm imkanları seferber ederek çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.