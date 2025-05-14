Aydın’da trafik bilincinin oluşturulması hedefiyle gerçekleştirdikleri çalışmalarla vatandaşlara güvenli sürüş konularında bilgiler veren Trafik Eğitim Büro personelleri, üniversite öğrencilerine ‘Güvenli motosiklet sürüşü’ eğitimi verdi.

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Eğitim Büro personelleri, trafik bilincinin oluşturulması adına gerçekleştirdiği bilgilendirme ve denetleme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Eğitim Büro personeli olarak görev yapan trafik ekipleri, motosiklet topluluğu üyesi üniversite öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirdi. Gençlerin daha güvenli ve kurallara uygun şekilde motosiklet kullanması amacıyla öğrencilere ‘Güveni motosiklet sürüşü’ eğitimi verildi. "Bir kural bir ömür" mottosuyla gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere meydana gelen kazaların büyük oranda motosikletin karıştığı kazalar olduğu anlatılırken, trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekildi.

Kask kullanımı başta olmak üzere trafik kurallarına yönelik yapılan bilgilendirmelerin ardından eğitimde, genç sürücülere kural ihlali yapılmaması, hız limitlerine uyulması, kasksız ve reflektör yeleksiz motosiklet kullanılmaması konularında uyarılar yapıldı.

Ayrıca etkinliğe katılan Aydın Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyeleri de motosiklet kullanımındaki teknik anlatımların yanı sıra ekipman kullanımının önemine dikkat çekti. Trafik ekiplerinin yanı sıra eğitimde söz alan Aydın Türk Chopper Motosiklet Kulübü Başkanı Tolga Kuruüzümcü de gençlere bilgiler vererek, motosiklette kaportanın kendi vücutları olduğu ve bu nedenle mutlaka kurallara uyulması ve ekipman kullanılması gerektiğini söyledi.