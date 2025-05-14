SUBÜ Geyve MYO’da ‘Çölyak Hastalığı Farkındalık Haftası’ çerçevesinde bilgilendirme semineri düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geyve Meslek Yüksekokulu’nda ‘Çölyak Hastalığı Farkındalık Haftası’ çerçevesinde bilgilendirme semineri düzenlendi. Alifuatpaşa Eyüboğlu Yerleşkesi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminer, Geyve İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan Diyetisyen Tuğçe Yurdakul tarafından verildi. Seminerde, çölyak hastalığının ne olduğu, belirtileri, tanı yöntemleri ve tedavi sürecine ilişkin bilgilendirme yapılırken, glütensiz yaşamın önemi ve beslenme önerileri konularına da değinildi. Topluma hizmet uygulamaları çerçevede düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan Geyve MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Faruk Yahşi, "Toplumun sağlık okuryazarlığını artırmak, öğrencilerimizi bu konularda bilinçlendirmek ve yerel paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışmak bizim için önemli. Çölyak hastalığı gibi özel beslenme gerektiren durumlara dikkat çekmek, sosyal farkındalık bilincimizi geliştirmemize katkı sağladı ve etkinliğimiz bu açıdan oldukça faydalı oldu" dedi.