Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde başlattığı kapsamlı bakım ve düzenleme çalışmalarıyla mahalleleri daha yaşanabilir hale getirmeye devam ediyor.

Ekipler, sorumluluk alanlarında bulunan cadde, sokak ve parklarda yoğun bir mesai harcadı. Ağaçların sağlıklı gelişimini desteklemek ve riskleri önlemek amacıyla budama işlemleri titizlikle gerçekleştirildi. Mevsimsel büyüme nedeniyle uzayan çimler biçilirken, çevre estetiğini bozan ve yayılım riski taşıyan yabani otlar da temizlendi. Tepecik, Girne, Adnan Menderes, Meşrutiyet, Cumhuriyet ve Yedi Eylül mahallelerinde eş zamanlı yürütülen çalışmalar, vatandaşlardan tam not aldı.

Vatandaşlar, çalışmaların hızlı ve düzenli bir şekilde yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Efeler Belediyesi yetkilileri ise yeşil alanların korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların planlı bir şekilde devam edeceğini belirterek, daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Efeler için çalışmaların aralıksız süreceğini vurguladı.