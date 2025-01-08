Aydın’da tekli sisteme geçilemeyen okullardan Gazipaşa Ortaokulu’nda öğrenim gören sabahçı öğrenciler ve velileri kabus gibi bir eğitim gördüklerini belirterek yetkililerden yardım istedi. Veli ve öğrencilerin talebi üzerine öğrencilerin yaşadığı sıkıntıları haber yapmak için okul önüne gelen gazeteci ise okul görevlisi S.Ç.’nin küfür ve hakaretlerine maruz kaldı. Eğitim yuvasında hem de öğrencilerin gözü önünde elinde tespihi ile gazeteciye küfür ve hakaretler savuran görevlinin tutumu ise herkesi şaşırttı.

Aydın’da tekli eğitim sistemine geçilmeyen Gazi Paşa Ortaokulu’nda eğitim gören öğrenciler ve veliler haftanın 5 günü adeta zulüm yaşıyor. Güneşin sabah 08.17’de doğduğu Aydın’da öğrenciler okuldaki derslere yetişebilmek için sabah saat 06.30’da kalkıp yola çıkmak zorunda kalıyor. Sabah ezanının saat 07.15 sıralarında okunduğu şehirde sabah ezanından önce okula gitmek zorunda kalan çocukların okul yolunda can güvenliğinden endişe ettiklerini belirten veliler Aydın Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yardım istediler.

Çocuklarını okula yetiştirebilmek için sabah 06.00 kalktıklarını belirten veliler, okul giriş saatinde düzenleme yapılamamasının sadece öğrenciyi değil tüm ailenin hayatını olumsuz etkilediğini belirterek, bu sıkıntının bir an önce çözülmesini istedi. Sabah şafak ile birlikte çocuğunu okula getiren velilerden B.K. isimli anne sorunun çözülmesi için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’e bile yazdıklarını belirterek “Sabah saat 06.50 gibi çocuklarımız evden çıkıyor. Özellikle kız çocuklarının bu şartlarda evden okula gelebilmesi imkansız. Yollarda sürüler halinde sokak köpeği de var akşamdan sızıp kalmış sarhoşu da. Üstelik şehirdeki birkaç fırıncı dışında hiçbir esnafın dükkanı da açık değil. Yağmurlu günler ayrı bir sorun. Hele elektrikler de kesik ise kabusu yaşıyoruz. Bu saatte yanında refakatçisi olmadan hiçbir öğrenci okula gidemez. Kocası işe giden ve bebeği olan anneler ise ciddi bir çıkmazın içinde. Bebeğini evde bıraksa ayrı bir sorun. Çocuğunu bu saatte okula gönderse bir başka sorun. Ne olur yetkililer bu sorunu çözsün artık” diyerek yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.

“Okul görevlisi küfür ederek basına tepki gösterdi”

Öğrenci ve velilerin talebi üzerine sabah ezanı öncesi haber yapmak üzere okul önüne gelen basın mensubu da elinde tespih ile okulun bahçesinde dolaşan bir görevlinin küfür ve hakaretlerine maruz kaldı. Okul görevlisi olduğu öğrenilen şahısın öğrenci ve öğretmenlerin gözü önünde basına küfür ve hakaretler savurması şaşırttı. Okul görevlisinin küfür ve hakaretlerine maruz kalan basın mensubu Okul Müdürlüğü’ne müracaat ederek şahıstan şikayetçi oldu.