Aydın’da jandarma ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Çember operasyonunda 32 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan ÇEMBER operasyonu kapsamında; (32) şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan, 0-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan (11) şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan (5) şahıs, 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan (1) şahıs, ifadeye yönelik aranan 18 şahıs bulunduğu öğrenildi.

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Yakalanan 32 şahıs arasında, uyuşturucu suçundan 5 şahıs, hırsızlık suçundan 2 şahıs, yaralama suçundan 2 şahıs, tehdit suçundan 2 şahıs, yağma suçundan 1 şahıs, diğer suçlardan aranan 20 şahsın olduğu belirlendi. Aydın’ın huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: iha