Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın teşvikleriyle hayata geçirilen ve Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Buharkent Belediye Başkanlığı iş birliğiyle hazırlanan ’Kaliteli İncir, Kaliteli İlek’ projesi kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde Buharkent ilçesine bağlı Ortakçı Mahallesi’nde bulunan 17 dekarlık tarım arazisine toplam 400 adet incir fidanı dikilerek modern bir incir bahçesi oluşturuldu. Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş ile Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Selli, saha ziyaretinde bulunarak çalışmaları yerinde inceledi. Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin incir üretiminde lider konumda olduğuna dikkat çekilerek, "Üretim alanı ve miktarında Türkiye birincisi olduğumuz incirde, üreticilerimizin kaliteli meyvenin anahtarı olan kaliteli ileğe ulaşmaları için denetim ve çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.