Aydın’da tarım müdürlüğü ekiplerinin hayvan sağlığı korumasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Aydın’da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelinde hayvan sağlığı koruma çalışmaları kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Şap ve brusella hastalıklarına karşı yürütülen aşılama çalışmalarıyla hayvan sağlığı güvence altına alınırken, üreticilerin de emekleri korunuyor. Yapılan çalışmalar ile bakanlık tarafından belirlenen hayvancılık yol haritası kararlılıkla uygulanmaya devam ediliyor.