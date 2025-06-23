Aydın’da afetlere hazırlık kapsamında eğitim faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Aydın Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeline yönelik Deprem Arama Kurtarma Eğitimi verildi.

Aydın’da kurumlar arası iş birliği ile yürütülen hazırlık çalışmaları, ilin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi adına kararlılıkla sürdürülüyor. Bu kapsamda AFAD Aydın İl Müdürlüğü tarafından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeline eğitim verildi. Verilen eğitimlerle afet anlarında emniyet güçlerinin daha etkin ve koordineli müdahale edebilmesi hedeflenen eğitimde temel arama kurtarma teknikleri, enkaz altında kalanlara ulaşım, güvenlik önlemleri ve tahliye yöntemleri gibi konuların yer aldı. AFAD yetkilileri, kamu personeline yönelik bu tür eğitimlerin afet bilincini artırmak ve müdahale kapasitesini güçlendirmek adına büyük önem taşıdığını belirtti.

AFAD Aydın İl Müdürlüğü’nün sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirmede, "Aydın Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeline yönelik Deprem Arama Kurtarma Eğitimi verilmiştir. Bu eğitimle birlikte afetlere yönelik hazırlık seviyesi artırılmıştır" ifadelerine yer verildi.