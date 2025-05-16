Aydın’da Tarım İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Atıkları toplayalım, geleceğe nefes olalım" projesi devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" kapsamında Tarım Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘’Atıkları toplayalım geleceğe nefes olalım" projesi devam ediyor. Tarımsal üretimde kullanılan bitki koruma ve bitki besleme ürünleri ambalaj atıkları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığıyla toplanarak bertaraf edilmek üzere firma yetkililerine teslim ediliyor. Proje kapsamında en az 10 adet ambalaj atığı getiren üreticilere hediye olarak 1 litrelik sıvı gübre veriliyor.