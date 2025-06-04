Kültür ve sanat şehirlerinden olan Aydın’da son 1 yılda 297 sinema filmi, 87 tiyatro sahnelenirken, toplam 285 bin 490 kişi sinemaya gitti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri’ni yayımladı. Bu kapsamda Aydın’da 2024 yılında 34 sinema salonunda bulunan koltuk kapasitesi toplam 3 bin 490 oldu. 2024 yılında Aydın’da sinema salonlarında gösterilen film sayısı ise 143’ü yerli 154’ü yabancı yapım olmak üzere 297 oldu. Aydın’da gösterilen sinema filmlerini izleyenlerin sayısı ise 285 bin 490 kişi oldu. Vatandaşların 162 bin 817’si yerli filme, 122 bin 673’ü de yabancı sinema filmine gitti.

"Bir yılda 87 eser sahnelendi"

2024 yılında toplam 4 bin 419 koltuk kapasiteli 11 tiyatro salonunda sahnelenen eser sayısı 87 olurken, bu eserler toplam olarak 122 kez gösterim yapıldı. Sahnelenen bu eserleri izleyenlerin sayısı 30 bin 388 kişi oldu. Tiyatrolarda sergilenen 87 eserin 46’sı yetişkin, 41’i çocuk oyunu olurken yetişkin oyunlarını 17 bin 561 kişi, çocuk oyunlarını ise 12 bin 827 kişi izledi.