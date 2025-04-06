Aydın’da 2024-2025 eğitim öğretim yılı sömestr tatilinin yarın sona ermesi ile birlikte 7 Nisan Pazartesi günü, il genelindeki 188 bin 343 öğrenci için ilk ders zili çalacak.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da 2024-25 Eğitim Öğretim yılında sömestr tatilinin sona ermesiyle birlikte binlerce öğrenci okullara dönecek. İl genelinde 877 okul, 9 bin 105 derslikte eğitim gören 188 bin 343 öğrenci de yarın okullarına kavuşacak. Geçtiğimiz 28 Mart Cuma günü karnelerini alarak sömestr tatiline başlayan öğrenciler için 7 Nisan Pazartesi günü ilk ders zili çalacak. Ayrıca il genelindeki toplam 15 bin 750 öğretmen de görevlerine başlayacak.