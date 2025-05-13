Aydın Ticaret Borsası heyeti, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen "Türkiye ile Avrupa Birliği’nde Coğrafi İşaretlere İlişkin Güncel Gelişmeler" konulu konferansta yer aldı.

Etkinliğe Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Genel Sekreter Neslihan Duymaz ve Coğrafi İşaretler Danışmanı Huriye Özener katılım sağladı.

Konferans, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ve Avrupa Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Mr. Joao Onofre’nin açılış konuşmalarıyla başladı. Programda Türkiye’nin coğrafi işaret ekosistemi, Avrupa Birliği’nin tarımsal coğrafi işaret çerçevesi ve AB’de coğrafi işaret korumasının genişletilmesine yönelik en güncel gelişmeler detaylı bir şekilde ele alındı.

Konferansta, 12 Mart 2025 tarihinde Avrupa Birliği tarafından tescil edilen Aydın Memecik Zeytini’ne ait coğrafi işaret tescil belgesi; Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ile AB Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Mr. Joao Onofre tarafından, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen’e takdim edildi.

Fevzi Çondur: "Yerelden küresele güçlü bir tanıtım aracıyız"

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, konferansa ilişkin değerlendirmesinde, coğrafi işaretli ürünlerin sadece kültürel miras açısından değil, aynı zamanda yerel kalkınmayı destekleyen stratejik değerler taşıdığına dikkat çekti. Aydın Memecik Zeytini’nin AB tescili almasının, ürünün uluslararası pazarlarda güvenilirliğini artıracağını ve bölgeye ekonomik katma değer sağlayacağını vurguladı.

Çondur açıklamasında, "Gerçekleştirilen bu tescillerle Aydın ili, Türkiye genelinde Avrupa Birliği nezdinde en fazla coğrafi işaret tesciline sahip il konumuna ulaştı. Ayrıca Aydın Ticaret Borsası olarak, Türkiye’de en çok AB Coğrafi İşaret Tescil Belgesine sahip kurum olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Aydın Ticaret Borsası’nın yerel ürünlerin korunması, tanıtımı ve uluslararası platformlarda tescillenmesi adına kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, bu başarıların sadece ürün tanıtımıyla sınırlı olmadığını; aynı zamanda Aydın’ın tarımsal zenginliğini dünya ile buluşturmak adına önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Ulusalda elde edilen başarıların, küresel pazarda da karşılık bulması adına Avrupa Birliği tescilleri için yoğun mesai harcadıklarını vurgulayan Çondur, "Yerel değerlerimizin hak ettiği değeri görmesi için aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.