Balıkesir’de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Grup Müsabakaları’nda ilimiz tarihi bir başarıya imza attı. Aydınlı sporcular, turnuvayı 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamlayarak erkekler takım genel klasmanında finallere katılma hakkı kazandı.

Erkek takımı genel klasmanda 3. olarak finallere takım halinde yükselirken, kız takımımız ise 5. sırada yer aldı. Kız takımından ise şampiyon olan Elifsu Şana finallere katılmaya hak kazandı. Turnuvada madalya kazanan sporcular, Alperen Yıldırım 33 kg Yıldız Erkekler, Elifsu Şana 44 kg Yıldız Bayanlar, Kaan Türkmen 65 kg Yıldız Erkekler, Adanur Yıldız 51 kg Yıldız Bayanlar, Emre Özkayalı 49 kg Yıldız Erkekler, Altan Aydın Gümüşoğlu 53 kg Yıldız Erkekler, Emir Çimen 37 kg Yıldız Erkekler’de yarıştı. Aydın’ı başarı ile temsil eden sporcular Anadolu Yıldızlar Ligi tarihinde finallere katılma hakkı elde etti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Milli sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.