Sağlık Bakanlığı koordinesinde 976 milyon 424 bin TL bedelle yüklenici firma tarafından inşa edilen Aydın Şehir Hastanesi yapımında sona yaklaşıldı.

Aydın’ın Kuyulu Mahallesi’nde 140 bin metrekarelik bir alana inşa edilen Aydın Şehir Hastanesi’nde çalışmalar hızla devam ediyor. 2020 yatırım programına alınarak 2021 yılı Kasım ayında inşaatına başlanan Şehir Hastanesi, Aydın’ın sağlık hizmetlerinde bir merkez haline gelmesi için büyük önem taşıyor. İç tefrişatının tamamlanması için yapılan çalışmalarla birlikte, hastanenin uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü haline gelmesi hedefleniyor. Aydın Şehir Hastanesi’nin, tamamlandığında bölgenin sağlık hizmetlerine önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Tamamlandığında bin 448 yatak kapasitesi ile hizmet verecek olan Aydın Şehir Hastanesi 2 bin 269 araç kapasiteli otoparkı ile de kullanıcılarına rahatlık sunacak. Öte yandan mevcutta 221 olan poliklinik oda sayısı 365’e, yoğun bakım yatak sayısı 162’den 250’ye, ameliyathane sayısı ise 25’ten 12’si nitelikli olmak üzere 34’e çıkacak. Ayrıca, palyatif yatak sayısı 21’den 60’a, hemodiyaliz ünitesi sayısı 35’ten 45’e ve kemoterapi yatak sayısı da 20’den 54’e yükselecek.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, yapımı devam eden Aydın Şehir Hastanesi proje alanında yürütülen çalışmalar, son durum, planlamalar hakkında firma yetkililerinden bilgi alarak çalışmaları yerinde inceledi. Şenkul, sürdürülen çalışmalardan ve yapım sürecinin hızla sona yaklaştığını görmekten memnuniyet duyduğunu ve en kısa sürede açılması için hazırlıkların büyük bir titizlikle devam ettiğini ifade etti.