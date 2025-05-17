Aydın’ın Söke ilçesi ile Muğla’nın Milas ilçesi sınırlarında yer alan Bafa Gölü Tabiat Parkı’nda Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince biyokaçakçılık ile mücadele çerçevesinde denetim gerçekleştirdi.

Türkiye’nin önemli sulak alanlarından olan ve denizden göle dönüşen Bafa Gölü Tabiat Parkı, 8 bin yıllık insanlık tarihinde günümüze ulaşan kültürel mirasların yanı sıra çok sayıda kuş türü ile 200’den fazla balık türüne ev sahipliği yaparken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı çevre ve asayiş timlerince, kaçak balık avının ve biyokaçakçılığın önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi. Denetimde balıkların ve kuşların yaşam alanları kontrol edilirken, gölde tespit edilen kayıkçılar da denetlendi.

Konu ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada "Söke ilçesi Bafa Gölü ve Menderes Deltasında 1380 Sayılı Su Ürünleri, 2872 Sayılı Çevre Koruma, 3621 Sayılı Kıyı, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunları ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında, işlenebilecek suçları önlemek ve tespit etmek, göl üzerinde yaşayan nesli tehlike altındaki kuş türlerinin kontrolünü yapmak için Kıyı Kontrol Devriyesi icra edilmiştir" ifadeleri yer aldı.