Aydın İl Jandarma Komutanlığı, kuruluş yıldönümü kapsamında Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’nı ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 43’üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’na ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette, Sahil Güvenlik ekiplerinin yıl dönümü tebrik edilirken, denizlerdeki güvenlik hizmetlerine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür edildi. Ayrıca Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Serhat Uysal’a çiçek takdim edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 43’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, başarılarının devamını diledi.