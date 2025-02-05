AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, üyeleri ve çalışanlarının psikolojik danışmanlık hizmetlerinden indirimli faydalanabilmesi için Psikolog Sermin İrem Akbayrak ile protokol imzaladı.

Aydın Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AYESOB), üyelerinin ve çalışanlarının psikolojik danışmanlık hizmetlerinden uygun şartlarda yararlanabilmesi için önemli bir iş birliğine imza attı. Birlik ile Psikolog Sermin İrem Akbayrak arasında imzalanan protokol kapsamında, AYESOB’a bağlı esnaf ve sanatkârlar ile kurum çalışanları ve birinci derece yakınları (eş ve çocukları), 1 Şubat 2025 - 31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olacak özel indirimlerden faydalanabilecek.

Protokol çerçevesinde bireysel başvurularda yüzde 20 oranında indirim uygulanırken, online veya grup atölyesi talepleri ile toplantı ve konferans organizasyonlarında indirim oranı yüzde 30 olacak. İndirim uygulanacak hizmetler arasında bireysel danışmanlık, çocuk/ergen danışmanlığı, çocuk değerlendirme ve dikkat testleri, Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) ve yetişkin testleri, MOXO dikkat testi, kurumsal danışmanlık, kişisel gelişim, liderlik, toplumsal iletişim ve kurumsal toplantılar, çocuklar için gelişim atölyeleri ile ergen ve yetişkinler için sanat terapisi atölyeleri yer alıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, esnaf ve sanatkârların her alanda desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Üyelerimizin ve çalışanlarımızın sadece ekonomik değil, sosyal ve psikolojik açıdan da yanındayız. Bu protokol, onların ve ailelerinin psikolojik destek hizmetlerine daha erişilebilir şekilde ulaşmasını sağlayacak. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi. İndirim protokolü hakkında detaylı bilgi almak isteyen AYESOB üyelerinin ilgili birimlere başvurarak detaylara ulaşabilecekleri bildirildi.