Aydın Devlet Hastanesi’nde, sağlık hizmetlerinin kalitesini daha da artırmak amacıyla geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Başhekim Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş’ın başkanlığında yapılan toplantıya hastane yöneticileri ile birlikte branş sorumlusu hekimler katıldı. Toplantıda Aydın Devlet Hastanesi’nin ’standartların üzerinde sağlık hizmeti sunan örnek bir kurum’ olma vizyonu doğrultusunda; sağlık hizmetlerinin etkinliği, hasta ve çalışan memnuniyeti, süreçlerin iyileştirilmesi ve kalite standartlarının yükseltilmesine yönelik hedefler ele alındı. Bu kapsamda, tüm birimlerde sürdürülebilir gelişim ve sürekli iyileştirme anlayışıyla izlenecek stratejiler üzerinde duruldu.