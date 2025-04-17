Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında sürdürdüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kuşadası’nda çevre düzenlemesi ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi. Mesai gözetmeksizin çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, Kuşadası’nda çevre bakım, yenileme ve düzenleme faaliyetlerini tamamladı. Gerçekleştirilen çalışmalar vatandaşlardan da tam not aldı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kuşadası’nı Büyükşehir Belediyesi’ne ait fidanlıklarda yetiştirilen mevsimlik çiçeklerle süsledi. Doğanın tüm renklerinin yansıtıldığı peyzaj düzenlemeleriyle ilçeye estetik bir görünüm kazandırıldı. Ekipler ayrıca, trimör ve çırpma gibi çevre temizlik faaliyetlerini de hızla tamamladı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri ise sinyalizasyon sistemleri, trafik levhaları ve delinatörlerde bakım çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca, turizm sezonu boyunca yoğun şekilde kullanılacak olan otobüs duraklarında da yenileme çalışmaları yapıldı.

"Aydın için aralıksız çalışıyoruz"

Aydın’ın tüm ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Güzel Aydınımıza ve hemşehrilerimize hizmetlerimizi ulaştırmaya, kentimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaş odaklı çalışmalarımızı sürdürecek, hizmetlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.