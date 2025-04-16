Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yol yapım ve yenileme çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesinde bulunan Yunus Emre Caddesi’nde kazı çalışmalarına başladı. Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimi ile logo ve çizgileme çalışması gerçekleştirilecek olan cadde, daha modern, konforlu ve güvenilir haliyle vatandaşların hizmetine sunulacak.

Kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "İl genelinde sorumluluk alanımızdaki tüm yollarda eş zamanlı olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın daha konforlu yollara sahip olması için yatırımlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, planlı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.