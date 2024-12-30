Aydem Enerji’nin elektrik perakende şirketleri Aydem Perakende ve Gediz Perakende, 12 Aralık tarihinde Pamukkale Üniversitesi iş birliği ve ev sahipliğinde “Yenilikçi Fikirler Kampı”nın ikincisini gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Enerji Sistemleri, IoT Teknolojileri ve Yapay Zeka, Akıllı Şehirler, E-Mobilite temalarında, 19 farklı üniversiteden toplam 69 proje ile başvuru yapıldı. Ön değerlendirme sürecinin ardından 20 proje finale kaldı ve bu projeler, kamp süresince mentorlar eşliğinde geliştirildi. Projeler, jüri üyeleri tarafından amaç, önem, özgün değer, katma değer ve uygulanabilirlik kriterlerine göre değerlendirildi. Başarılı olan ilk üç proje ödüllendirildi.

Birincilik ödülünü kazanan Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Enerji Koruyucuları Takımı, güç trafolarındaki arızaları önceden tespit etmek için yapay zeka destekli bir izleme sistemi geliştirdi. Nazım Can Öztürk ve Nida Ayça Yavuz tarafından hazırlanan bu proje, trafolardaki izolasyon sorunlarını erken aşamada tespit ederek enerji kesintilerinin önlenmesine ve trafoların ömrünün uzatılmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Sistem, trafoların sıcaklık ve basınç değerlerini sensörler aracılığıyla sürekli izleyerek anormal durumları algılayıp tespit ediyor.

İkinci olan Pamukkale Üniversitesi’nden Duck Takımı, enerji tüketim alışkanlıklarını analiz eden ve bireylerin enerji tasarrufu yapmasına yardımcı olan bir sistem tasarladı. Enes Gürbüz ve Mehmet Furkan Kesgin tarafından hazırlanan proje, evlerde ve işletmelerde kullanılan cihazların enerji tüketim profillerini çıkararak kullanıcılara tasarruf önerileri sunuyor. Sistem, yapay zeka tabanlı algoritmalarla hangi cihazların ne kadar enerji tükettiğini analiz ediyor ve kullanıcıları enerji dostu davranışlara teşvik ediyor.

Üçüncü sırada ise InoTech Takımı, kanalizasyon altyapısındaki sorunları tespit etmeye yönelik PipeWatch adlı bir izleme sistemi geliştirdi. Yiğit Turgut Argıtlı ve İlteriş Aykol tarafından hazırlanan proje, akıllı sensörler ve güneş enerjisi desteğiyle kanalizasyon sistemlerini sürekli izliyor. Su seviyesindeki ani değişiklikleri ve tıkanıklıkları önceden algılayan bu sistem, çevresel riskleri azaltmanın yanı sıra şehirlerin altyapı yönetimini daha etkin hale getiriyor. Sistem, aynı zamanda, su taşkınlarının önüne geçerek hem kamu sağlığını korumayı hem de bakım maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Bununla birlikte, verileri analiz ederek belediyelerin altyapı yatırımlarını planlamasına destek oluyor.

Geleceğe ilham veren çözümler

Aydem Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürü Mustafa İren, Aydem Enerji’nin sürdürülebilirlik vizyonuyla uyumlu olarak düzenledikleri etkinlik için, “Enerji sektöründe sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek, sadece yenilikçi teknolojilerle değil, bu teknolojileri geliştirecek insan kaynağına yapılan yatırımlarla mümkün. Aydem Perakende ve Gediz Perakende olarak, gençlerin güzel ve üretici fikirlerini destekliyor, onların öğrenme azmini ve iş birliği ruhunu güçlendirmeyi teşvik ediyoruz. Türkiye’nin Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda yenilikçi projelere öncülük ederek, sektörümüzde anlamlı bir dönüşüm oluşturmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki büyük değişimlerin anahtarı, birlikte düşünmek ve üretmekten geçiyor." şeklinde konuştu.

Güzel çalışmaları desteklemenin yanı sıra çevresel ve toplumsal fayda sağlayacak yeniliklerin geliştirilmesine öncülük etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden İren, önümüzdeki yıllar için de benzer etkinlikler yapmayı planladıklarını söyledi.