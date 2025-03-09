“Eğitim Alanında Yapay Zekânın Artan Rolü” adlı rapor, Avrupa genelinde yapay zekâ alanında ciddi bir yetenek açığı olduğunu ortaya koydu. Raporda, Türkiye ile ilgili öne çıkan detaylar...İSTANBUL (İGFA) - Global Vodafone Vakfı, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 7 Avrupa ülkesini kapsayan “Eğitim Alanında Yapay Zekânın Artan Rolü” adlı yeni bir rapor yayınladı. IPSOS'un 12-17 yaş arası 7 bin öğrenciyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına dayanan rapor, Avrupa genelinde yapay zekâ alanında ciddi bir yetenek açığı olduğunu ortaya koydu.

Rapora göre, okullarda yapay zekâ kullanımı söz konusu olduğunda, öğrencilerin yüzde 27'si geri kaldığını hissederken, düşük gelirli ailelerden gelen öğrenciler ise varlıklı akranlarına kıyasla yapay zekâ yetenek açığı konusunda daha fazla risk altında bulundu. Türkiye’deki öğrenciler yüzde 39 oranla bu endişeyi en fazla duyan öğrenciler olarak dikkat çekti.

Diğer yandan, ankete katılan öğrencilerin yüzde 74'ü yapay zekânın profesyonel yaşamlarında önemli bir rol oynayacağına inanıyor. Türkiye’de okuyan öğrencilerin ise bu konuda en güçlü görüşe sahip grup olduğu görüldü.

Türk öğrencilerin yüzde 85'i yapay zekânın geleceklerindeki rolüne değinirken, yüzde 81'i yapay zekâya erişimi akademik başarıyla ilişkilendirdi.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, yapay zekânın akademik performansı artırma ve öğrenme süreçlerini iyileştirme potansiyeli geniş çapta kabul gördüğüne dikkati çekerek, "Okullar, eğitimciler, STK'lar ve politika yapıcılar, sürekli gelişmekte olan bu alanda bir yol haritası belirleyebilmek için rehberliğe, kapsamlı eğitim programlarına ve sağlam çerçevelere ihtiyaç duyuyor. Global Vodafone Vakfı’nın hazırladığı bu rapor, Avrupa'daki öğrencilerin eğitimde yapay zekâya ilişkin bakış açılarını, karşılaştıkları zorlukları ve beklentilerini ortaya koyuyor. Ayrıca, belirlenen önemli eksiklikleri ve fırsatları ele almak, yapay zekânın sadece bir araç değil, eşitlikçi, etkili ve kapsayıcı bir öğrenim süreci için dönüştürücü bir güce sahip olduğu bir geleceği şekillendirmek için eyleme geçilmesini teşvik ediyor. Yapay zekâ eğitimi konusunda biz de Türkiye’de önemli çalışmalar yapıyoruz. Habitat Derneği ortaklığında başlattığımız ‘Yapay Zekâ Yıldızları’ projesiyle, 11-14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerinin yapay zekâ ile buluşmasını sağlıyoruz. Bu öğrencilerimiz, yapay zekâ konusunda çeşitli araçlarla içerik, pilot tasarımlar, prototipler üretebiliyor. Bu projeyle, ilk yılda toplam 35 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

İŞTE RAPORDA, TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖNE ÇIKAN DİĞER SONUÇLAR ŞÖYLE:

Türk öğrencilerin yüzde 34'ü, yapay zekâyı kişiselleştirilmiş öğrenim yollarının oluşturulması ve planlanması amacıyla kullanıyor. Ayrıca, öğrenme süreçlerine yön vermek için yapay zekâ tarafından oluşturulan interaktif ve uyarlanabilir içerik kullanımının yüzde 41 ile Türkiye’de son derece yaygın olduğu görülüyor.

Türk öğrencilerin okulda yapay zekâ kullanımı için en fazla desteği aldığı görülüyor. Türk öğrencilerin yüzde 67'si öğretmenlerinden, yüzde 78'i sınıf arkadaşlarından ve yüzde 77'si ebeveynlerinden yardım alıyor.

Türk öğrencilerin yüzde 53’ü, yapay zekâya ilişkin düzenlemelerin öncelikli olarak okullar tarafından belirlendiğini belirtiyor.

Türk öğrencilerin yüzde 73’ü, okuldaki performansını iyileştirmek için yapay zekâyı nasıl kullanacağını biliyor ve bu sayede günlük hayatında yapay zekâ kullanımında başarılı oluyor.

Türk öğrencilerin yüzde 42'si, yapay zekâ tarafından üretilen cevapları iyileştirmek için doğru ve net bir şekilde formüle edilmiş soru ve komut oluşturma becerisi geliştirmeye öncelik veriyor.

Türk öğrencilerin yüzde 52’si, sınavlarda yapay zekâ kullanımına izin verilmesi gerektiğine inanıyor. Bu da yapay zekânın akademik ortamlara entegre edilmesi fikrine karşı açık ve istekli olduklarını vurguluyor.

Yapay zekânın etkileriyle ilgili en fazla endişeyi Türk öğrenciler duyuyor. Türk öğrencilerin yüzde 64'ü özellikle Deep Fakes ile zorbalığa maruz kalmaktan endişe ediyor.

Türk öğrencilerin yüzde 49'u, yapay zekâyı kendi avantajlarına kullanmak için sınıf arkadaşlarından daha az fırsata sahip olmaktan korktuklarını belirtiyor.