U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 76 kilogramda Avrupa şampiyonu olan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (BEYÜ) öğrencisi Elmira Yasin, Rektör Prof. Dr. Akın Levent’i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Erzincan Geleneksel Güreşler İl Temsilcisi ve Antrenör Habip Halepli ile Avrupa şampiyonu Elmira Yasin katıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği 1. sınıf öğrencisi Elmira Yasin, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 76 kilogramda Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. Arnavutluk’un Tiran kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye’yi başarıyla temsil eden Yasin, altın madalyanın sahibi oldu.

Ziyarette Rektör Levent, öğrencisini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Üniversite olarak spora ve sporcuya verdikleri önemin altını çizen Rektör Levent, Elmira Yasin’in göstermiş olduğu üstün performansın hem üniversite hem de ülke adına gurur verici olduğunu belirtti. Avrupa şampiyonu olan Elmira Yasin ise tüm süreçte gösterdiği desteklerinden dolayı Rektör Levent’e teşekkürlerini iletti.