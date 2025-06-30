SAMSUN (İHA) – İtalya’da düzenlenen U15 Avrupa Güreş Şampiyonası Grekoromen stil müsabakalarında altın madalya kazanan Samsun Vezirköprülü milli sporcu Yusuf Yaser Aksu, memleketi Vezirköprü’de büyük bir coşkuyla karşılandı.

Milli sporcu Aksu, Vezirköprü girişinde Türk bayrakları ve davul-zurna eşliğinde, Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ile çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Spor severlerin yoğun ilgisi ve tezahüratları arasında karşılanan Aksu için daha sonra araç konvoyu eşliğinde şehir turu yapıldı.

Şampiyon güreşçi Yusuf Yaser Aksu, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Av. Murat Gül’ü de makamlarında ziyaret etti. Kaymakam Kaya ve Başkan Gül, Aksu’ya çiçek takdim ederek ödül verdi ve başarıları dolayısıyla tebrik etti. Şampiyon sporcu daha sonra baba ocağına geçti. Burada da tezahüratlarla karşılanan Aksu duygularını şöyle ifade etti:

"Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Allah’ın izniyle şampiyon olduk. İnşallah devamı da gelecek. Türkiye’mi ve Samsun’umuzu temsil ettiğim için gurur duyuyorum. Ağabeylerimizin yolundan gitmeye devam edeceğiz" dedi.

Şampiyonun babası İsa Aksu ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Başta Kaymakamımız Özgür Bey’e, Belediye Başkanımız Murat Bey’e ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Mehmet Uyar Bey’e çok teşekkür ederim. Antrenörleri İbrahim Kiraz’a ve Kavak’taki tüm hocalarına minnettarım. Oğlum şampiyon olduysa hepsinin emeği var. İstiklal Marşı’mız İtalya’da yankılandı, o anı yaşamak tarif edilemez. Herkese çok teşekkür ederim."

Törene ilçe protokolünün yanı sıra sporcular ve çok sayıda vatandaş da katıldı.