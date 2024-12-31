Trabzon’un Yomra ilçesi Kaşüstü mahallesinde Avrasya Üniversitesi Kaşüstü Yerleşkesi ana kapısına bir metre mesafede DSİ tarafından yapılmaya başlanılan köprü tepkiye neden oldu.

Konuyla ilgili tepkisini dile getiren Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Yıldız, geçtiğimiz ay içerisinde Kaşüstü Mahallesi’nde uluslararası karayoluna çok kısa bir mesafede yapımına başlanılan köprünün sadece üniversitenin değil çevrenin de tepkisine neden olduğunu söyledi.

Yıldız “Kaşüstü Yerleşkemizin ana kapısının bir metre önüne köprü yapılıyor. Dere yatağına inşa edilen köprünün bölgeye herhangi bir katkısı yoktur. Hatta derenin karşı yakasında herhangi bir yerleşim yeri de bulunmamaktadır, sadece bir fındıklık vardır” dedi.

Tüm kurumların geçmişte köprü ile ilgili olumsuz rapor vermesine rağmen köprünün inşaatının halen devam ettiğini söyleyen Yıldız, “İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından da hazırlanan raporda köprü için ‘Her yönüyle sakıncalıdır’ diyor. Ama ondan da önemlisi Karayolları’na yazı yazıyorlar, o da olumsuz görüş veriyor. Geçmişte köprüyü şuan yapan DSİ’ye de soruyorlar, o da olumsuz görüş veriyor. AFAD’ın olumsuz görüşü var. Büyükşehir’in olumsuz görüşü var ama bir taraftan köprü yapımı yine DSİ tarafından devam ediyor. Onun için ben buradan sesleniyorum. Trabzonumuzu idare edenler, söz sahibi olanlar, siyasi partiler, herkesi göreve çağırıyorum. Burada ciddi bir usulsüzlük var, ciddi bir kanunsuzluk var. Bunun olmaması lazım. Bu memleket hepimizin. Fındık bahçesi için mi bu köprüyü yapıyorsunuz? Yoksa başka bir şey mi var? Onu da tüm kamuoyunun yorumuna bırakıyorum” diye konuştu.