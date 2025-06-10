Yaklaşan Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavı öncesi Avrasya Üniversitesi 2025/2026 Akademik Yılı için bölüm ve programlarına yenilerinin eklendiğini açıkladı.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız "Aday öğrencilerimizin beklentileri doğrultusunda başvurusunu yaptığımız 7 yeni bölüm ve programımız açılmıştır. Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme (İngilizce), Antrenörlük, Radyoterapi, Diyaliz, Web Tasarımı ve Kodlama, Otomotiv Teknolojisi bölüm ve programlarına büyük ilgi olacağını düşünüyoruz. Yaptığımız Arge çalışmaları doğrultusunda bu bölüm ve programlara aday öğrencilerimizin ilgisinin yüksek olduğunu öğrendik ve bu bölümlerin açılmasını sağladık. Yaklaşan YKS sınavlarında tüm öğrencilere başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.