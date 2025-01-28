Avcılar’da aynı cadde üzerinde 3 İETT otobüsü kazaya karıştı. 4 kişinin yaralandığı kaza anları güvenlik kamerası ile dron kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saat 09.15 sıralarında Tahtakale Mahallesi’nde gerçekleşti. 34 TP 7430 plakalı İETT otobüsü, Eski İstanbul Caddesi’nde 34 NA 5713 plakalı beton pompası aracıyla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahale ettiği sırada aynı caddede 34 TP 7929 plakalı İETT otobüsü, önünde ilerleyen 34 LD 0360 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Kazalarda 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

Cadde üzerinde gerçekleşen kazalar güvenlik kamerası ile dron kamerasına yansıdı.