Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1987 yılı mezunları (AÜTF 87’liler), yıllar sonra Bursa’da buluşarak hem birbirleriyle hem de şehrin kültürel değerleriyle hasret giderdi.

Türkiye’nin dört bir yanında hekimlik yapan AÜTF 87 mezunları, 11-13 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşen Bursa buluşmasında Ulu Cami, Yeşil Türbe, Koza Han ve Kapalı Çarşı gibi şehrin simge mekânlarını ziyaret etti. Mudanya Mütareke Evi, Tirilye, Eskikaraağaç Leylek Köyü ve Uluabat Gölü de gezi programına dâhil edildi. Ancak ziyaretin en dikkat çeken duraklarından biri, kestane şekeri üretimi tesisi oldu. Kardelen ve Yaylacık markalarıyla iç pazarda, Cardelion markasıyla ise başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştiren firma, konuklarını hem üretim süreci hem de tarihi atmosferiyle karşıladı.

AÜTF 87’liler, İlka Şekerleme’nin Nilüfer’deki üretim tesisinde Genel Müdür Mümin Akgün ve Kalite Müdürü Ebru Aygün tarafından ağırlandı. Ziyaret sırasında kestane kabuklarının yandığı büyük şöminenin ısıttığı otantik ortamda sunulan çeşit çeşit kestane şekerleri eşliğinde firma hakkında detaylı bilgiler alındı. Özellikle üretim sürecinde kullanılan antika tarım ve işleme ekipmanlarının sergilendiği alan büyük ilgi gördü.

Kalite Müdürü Ebru Aygün, üretim süreçlerinin hijyen ve sanitasyon kurallarına tam uyum içinde yürütüldüğünü belirterek, kalite odaklı üretimin firma kültürünün temel taşı olduğunu ifade etti. İlka Şekerleme’nin FSSC 22000 versiyon 6 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip olduğunu hatırlatan Aygün, "Üretimin her aşaması uluslararası standartlara uygun biçimde kontrol ediliyor. Sade, çikolatalı, antep fıstıklı, cevizli ve bademli çeşitleriyle 60’tan fazla ambalaj seçeneğinde ürün sunuyoruz. Bu çeşitlilik, tüketici beklentilerine verdiğimiz önemin bir göstergesidir" dedi.

Pazarlama ve markalaşma süreçlerine ilişkin bilgiler veren İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün ise, firmanın yurt içindeki 24 şubesinin yanı sıra, geniş bayi ağıyla yurt dışında da tüketicilere ulaştığını söyledi. Ulusal ve uluslararası fuarlarda aktif olarak yer aldıklarını belirten Akgün, "Bu etkinliklerde binlerce kestane şekerini ücretsiz dağıtarak, Bursa’ya özgü bu lezzeti dünya vitrinine taşıyoruz. Ürünlerimizin Bursa’nın adını gıda sektöründe başarıyla duyurmasından büyük gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Ziyaretin ardından grup adına konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Kahveci, "Bursa, tarihi ve kültürel mirasıyla her yönüyle büyüleyici bir şehirdir. Ancak bu ziyaretin bizler için en özel anlarından biri, Bursa’nın simgesi hâline gelmiş kestane şekerinin üretimini yerinde görme fırsatı oldu. Bize hem bilgi hem de sıcak bir misafirperverlik sunan İlka Şekerleme ailesine teşekkür ederiz" dedi.