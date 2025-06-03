Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, Süslü Bisikletler Şenliği’ne katılarak pedal çevirdi. Balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen vatandaşlar, daha temiz bir çevre istediklerini renkli görüntülerle anlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Süslü Bisikletler Şenliği’ düzenlendi. Mudanya Güzelyalı’daki etkinliğe, Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, ile meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Gelecek nesillere yemyeşil bir doğa bırakmak zorundayız"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, konuşmasına Nâzım Hikmet’i ölümünün 62. yıl dönümünde anarak başladı. 3 Haziran Marmara Denizi Günü etkinlikleri kapsamında müsilaj sorununa dikkat çekmek amacıyla farklı belediyelerde programlar düzenlendiğini hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, gelecek kuşaklara temiz bir deniz aktarmanın herkesin sorumluluğu olduğunu dile getirdi. İklim değişikliğinin etkilerini fazlasıyla hissettiklerini söyleyen Başkan Bozbey, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında çevreye ve doğaya dikkat çekmek amacıyla birçok etkinliğe imza atıyoruz. Gelecek nesillere havası ve suyu temiz, yaşanabilir yemyeşil bir doğayı bırakmak zorundayız. Bugün en kirli hava İnegöl, Kestel ve Gürsu’da var. Orhaneli’de termik santralin oluşturduğu kirlilik var. Derelerimiz zehir akıyor. Göllerimiz kirlenmiş durumda. Bunların sonucunda doğal hayat bozuluyor" dedi.

"Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmalıyız"

Süslü Bisikletler Şenliği ile çevre sorunlarına dikkat çektiklerini söyleyen Başkan Bozbey, çevreci bir ulaşım aracı olan bisikletin kullanımını yaygınlaştırmak zorunda olduklarını anlattı. Bisiklet yollarını çoğaltarak bisiklet kullanımını özendirmek gerektiğini belirten Başkan Bozbey, "Bir yerden bir yere bisikletle gitmenin çevreye büyük fayda sağladığını bilmeliyiz. Bu anlayışla çevreci olan bisikleti öne çıkarmak ve farkındalık oluşturmak için bu şenliği düzenliyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Herkesin Kurban Bayramı’nı kutluyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, vatandaşlarla birlikte süslü bisikletlere binerek pedal çevirdi. Balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen Bursalılar, caddede adeta renk cümbüşü oluşturdu. Programa katılan vatandaşlar, hem çevresel sorunlara dikkat çekerken hem de sorunların çözümünde sorumluluğu olanlara etkili bir şekilde çağrıda bulundu. Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, daha sonra alanda kurulan stantları gezdi. Şenlik kapsamında çiçek dikme ve taş boyama etkinliklerine katılan Bursalılar, Kent Orkestrası’nın konseriyle de doyasıya eğlendi.