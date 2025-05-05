Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki 24-25 Nisan Çanakkale Savaşları Kara Muharebelerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Mayıs ayındaki muharebeler sırasında Kanlısırt bölgesinin Türk tarafından kalması için Fedai Müfrezesine ait vermiş olduğu el yazısı emir ortaya çıktı. Muharebeler sırasında Kanlısırt bölgesinin Türk tarafında kalması için 15. Alay Komutanı İbrahim Şükrü ve 47. Alay Komutanı Ahmet Tevfik Bey şehit oldu. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Mustafa Kemal, Çanakkale’de tarih sahnesine adım atmış ve burada ortaya çıkan ruhla da, cesaretle de Samsun’dan başlayan bir yolculuk Cumhuriyetimizle nihayetlenmiştir" dedi.

Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nin envanterinde Çanakkale Savaşları’na ait birçok özel belge, arşiv ve koleksiyon kitap mevcut bulunuyor. Bu envanter arasında Mustafa Kemal Atatürk’ün 110 yıl önce Çanakkale Savaşları sırasında kendi el yazısı olan emirler kitap haline getirildi. Çanakkale 1915 Belgeleri Işığında Mustafa Kemal Atatürk ve 19. Tümen kitabında bulunan 130 emirde 97’si Atatürk’e ait. Emir incelendiğinde 19’uncu Fırka Kumandanı Mustafa Kemal Atatürk’ün oluşacak şartları göz önünde bulundurarak emirler verdiği ve savaşı yakından takip ettiği gözlemleniyor.

Atatürk’ün Kanlısırt bölgesinin Türk tarafından kalması için Fedai Müfrezesine verdiği el yazısı emir ortaya çıktı

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki 24-25 Nisan Çanakkale Savaşları Kara Muharebelerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Mayıs ayındaki muharebeler sırasında Kanlısırt bölgesinin Türk tarafından kalması için Fedai Müfrezesine ait vermiş olduğu el yazısı emir ortaya çıktı. Muharebeler sırasında Kanlısırt bölgesinin Türk tarafında kalması için 15. Alay Komutanı İbrahim Şükrü ve 47. Alay Komutanı Ahmet Tevfik Bey şehit oldu. Kanlısırt, Çanakkale Muharebeleri esnasında Arıburnu bölgesinin en kritik arazi kesimlerinden birisini oluşturuyor. 19 Mayıs 1915 Taaruz esnasında bu bölge içerisinde taraflar arasında 2 milyona yakım piyade mermisi harcandı. Verilen zaiyatlardan hareketle bölgeye Kanlısırt ismi verildi.

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Çanakkale ruhu bu topraklarda her zaman varmış"

Çanakkale Savaşlarının 110’uncu yıl dönümünde Alan Başkanlığı olarak daha çok detayı ortaya çıkardıklarını belirten Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale Kara Muharebelerinin 110’uncu yıl dönümünde Tarihi Alan Başkanlığımızca Çanakkale Muharebelerinin detayları daha da ortaya çıkmaya başladı. Alan Başkanlığımızca oluşturulan bir ekip arşivlere girerek Çanakkale’yi geçilmez yapan o büyük komutanların verdiği emirleri okuyup hem kitaplaştırıp hem de dijital ortama aktarıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Çanakkale Savaşlarındaki kumandanlığı esnasında vermiş olduğu emirler özellikle kemal yerindeyken vermiş olduğu emirler hem dijital ortama aktarıldı hem de kitaplaştırıldı hem de bugünkü Türkçeye tercüme edildi. Burada daha iyi anlıyoruz ki Çanakkale’yi geçilmez yapan o yüksek ruh, o fedakarlık, o cefakarlık, o vatana bağlılık ve vatan ve millet söz konusu olduğunda canın hiçe sayıldığı o Çanakkale ruhu bu topraklarda her zaman varmış ve var olmaya devam edecektir" dedi.

Mustafa Kemal, Türk milletinin gönlünde ‘Anafartalar Kahramanı’ olarak yer etmiştir

Mustafa Kemal Atatürk’ün halkın ve Mehmetçiğin kalbinde yer ettiğini söyleyen İsmail Kaşdemir, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale’de temayüz etmiş, askerlerinin yanından hiç ayrılmamış hatta askerlerinin hep önünde olmuş. Hem mehmetçiğin kalbini, gönlünü kazanmış hem de Türk milletinin kalbine girmeyi başarmıştır. Mustafa Kemal, Çanakkale’de tarih sahnesine adım atmış ve burada ortaya çıkan ruhla da, cesaretle de Samsun’dan başlayan bir yolculuk Cumhuriyetimizle nihayetlenmiştir. Mustafa Kemal, bir Çanakkale kahramandır. Tabi ki sonrasında Milli Mücadelemizin başkomutanı ve cumhuriyetimizin kurucusudur. Mustafa Kemal, Çanakkale’ye yarbay olarak geldiğinde ve buradaki cesaretiyle, fedakarlığıyla, zeki ve pratik çözümleriyle ve tabiki askerleri çok iyi sevk ve idare etmesiyle, kumandanlığıyla herkesin takdirini kazanmış ve daha sonrasında da buradaki başarılarıyla beraber de hem mehmetçiğin kalbindeki yerini almış hem de Türk milletinin gönlünde ‘Anafartalar Kahramanı’ olarak yer etmiştir" diye konuştu.

Bugüne kadar görülmemiş belgeler

Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale’ye alakalı bilgileri gün yüzüne çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Kaşdemir, sözlerine şöyle devam etti: "Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale’yi geçilmez yapan size ölmeyi emrediyorum diye ifade ettiği emirlerini tekrar okuyup, değerlendirerek, yenilerini bularak, bunları da kitaba aktararak ve dijital ortama aktararak tüm Türk milletinin hizmetine sunuyoruz. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığımızın web sayfasında, dijital ortamda bu emirlere rahatça ulaşabilir. Bunun birinci cildi şuan yayınlanmış durumda. Biz Tarihi Alan Başkanlığı olarak, görevimizin gereği olarak, Çanakkale’yle alakalı bugüne kadar çalışılmamış, görülmemiş, gün ışığına çıkarılmamış ne varsa bunları ortaya çıkarıp milletimizin hizmetine sunacağız. Çanakkale’nin daha iyi anlaşılması için, Çanakkale kahramanlarının daha iyi bilinmesini sağlamak bizim görevimiz. Gerçekten gün geçtikçe ortaya çıkıyor ki Çanakkale’de Türk milleti çok büyük bir iş başarmıştır, çok büyük bir kahramanlık ortaya koymuştur. Çanakkale’de hem Türk milletinin tarihi yolcuğu değişmiş hem de dünya tarihinin akışı değişmiştir. Dolayısıyla her geçen gün Çanakkale’nin büyüklüğü ortaya çıkmaya başlamıştır. Çanakkale’deki komutanların büyüklüğü ortaya çıkmaya başlamıştır. Çanakkale’deki Mehmetçiğin büyüklüğü yüksek karakterli duruşu daha iyi ortaya çıkmaya başlamıştır. Bizim de görevimiz bu büyük kahramanları tarihe mal etmek ve Çanakkale ruhunu gelecek kuşaklara aktarmaktır. Dolayısıyla Çanakkale için, Çanakkale ruhu için, Çanakkale’nin daha iyi bilinmesi için çalışmaya devam edeceğiz."