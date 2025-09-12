Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, "Günümüzde tarım ve gıda, ülkeler açısından sadece ekonominin değil, aynı zamanda milli güvenliğin de meselesi durumunda" dedi.

AGROTEC 2025 28. Uluslararası Tarım Fuarı’nın açılış programı Başkent Millet Bahçesi Fuar Alanı’nda düzenlendi. Programa, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akça katıldı. Aktay programda yaptığı konuşmada, dünyadaki nüfus artışı, küresel ısınma ve iklim krizi ile salgın hastalıklar ve jeopolitik risklerin tarım ve gıdanın stratejik önemini daha da görünür hale getirdiğini belirtti.

"Tarım ve gıda sadece ekonominin değil, milli güvenliğin de meselesi durumunda"

Temel Aktay, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya nüfusu bugün 8 milyarı aşıyor, 2050 yılına ilişkin projeksiyonlarda nüfusun 10 milyara dayanacağı ifade ediliyor. Bir yandan dünya nüfusu katlanarak artarken, diğer yandan artan nüfusun talep ettiği gıda ihtiyacını karşılamak üzere kullanılan yöntemler, toprak ve su üzerinde geleceğe ilişkin tehdit oluşturuyor. Ekilebilir alanların daraldığı, su kıtlığı sinyallerinin başladığı ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin derinden hissedildiği bu süreçte, nüfusun da artacağı gerçeği, tarım ve gıdayı sadece ekonominin değil, aynı zamanda milli güvenliğin de meselesi haline getiriyor."

"Ülkemiz, 74 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada ilk 7 ülke arasında yer aldı"

Türkiye’nin, 200’ü aşkın çeşit tarım mahsulü üretebildiğini, birçok üründe ise kendine yetebildiğini ve hatta birinci sırada yer aldığını kaydeden Aktay, "Ülkemiz, 2024 yılında 74 milyar dolarlık tarımsal hasılayla, dünyada ilk 7 ülke arasında yer aldı. Tarım ihracatımız ise 32 milyar doları aştı. Tüm dünyanın tarım ve gıdayı konuştuğu ve geleceğin bu sektörler tarafından belirleneceği bir süreçte, ülkemizin bu güçlü konumunun devamını sağlayarak, daha ileriye taşımalıyız. Nüfus artışımızı göz önünde bulundurarak, mevcut topraklarımızı verimli kullanarak, doğal kaynaklarımızı koruyarak, teknolojinin nimetlerinden yararlanarak tarım üretimimizi geliştirmeliyiz. Yine tarımsal sanayide ilerlemek, gelişmek, sektöre genç istihdam kazandırmak da önemli" diye konuştu.

Aktay, Ankara Ticaret Odası olarak tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerini ilgili meslek komiteleri aracılığıyla yakından takip ederek, sektörün gelişimine yönelik çalışmalar hayata geçirdiklerini de ifade etti.

"Tarım ekipmanları, sulama sistemleri ve daha birçok ürün burada sergileniyor"

AGROTEC 28. Uluslararası Tarım Fuarı’nın sektör açısından önemli bir organizasyon olduğunu belirten Aktay, "Tarım ekipmanları, teknolojileri, tohumlar, gübreler, sulama sistemleri ve daha birçok ürün burada sergileniyor. Ayrıca, tarım sektöründeki son gelişmeleri ve en iyi uygulamaları paylaşmak için uzmanlar ve sektör liderleri de burada bulunuyor. Tarımın geleceğini şekillendirmek ve bu alandaki yenilikleri desteklemek, geleceğe daha umutla bakmamıza zemin oluşturuyor" diye konuştu.

Fuar’ın açılışında ATO Başkan Yardımcısı Aktay’ın yanı sıra, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül, OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın ile Ankara Expo Genel Müdürü Leyla Yiğit Aras da açılış konuşmalarında yer aldı.

Açılış töreninin ardından fuar kapsamında açılan stantları ziyaret eden ATO heyeti, çalışmaları yakından inceledi. Programa, ATO’nun 39 No’lu Lastik, Jant, Akü Toptan ve Perakende Satış-Servisi Meslek Komitesi Başkanı Fatih Çalışkan, 6 No’lu Telekomünikasyon Meslek Komitesi Meclis Üyesi Kadir Karapınar, 26 No’lu Hırdavat Satıcıları Meslek Komitesi Meclis Üyesi Hüseyin Canyurt ile 53 No’lu Peyzaj, Çevre Düzenleme ve Yapısalları Faaliyetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Kirami Yıldırım ve çok sayıda davetli de katıldı.