Türkiye U21 Erkek ve Kadın Milli Takımlarında görev yapan sporcular, CMAS 13. Sualtı Ragbisi Gençler Avrupa Şampiyonası’ndan altın ve gümüş madalyalarla döndüler.

Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Takımı, 7’si erkek, 8’i kadın sporcu olmak üzere toplam 15 milli sporcusuyla, Türkiye U21 Erkek ve Kadın Milli Takımlarında yer alıyor. Ege’li sporcular, CMAS 13. Sualtı Ragbisi Gençler Avrupa Şampiyonası’nda önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.

Ege Üniversitesi Spor Kulübünün, Sualtı Ragbisi Erkek ve Kadın Milli Takımlarında mücadele eden başarılı sporcuları ay-yıldızlı formayla Yunanistan’ın başkenti Atina’da Ege Üniversitesi rüzgârı estirdiler. Türkiye U21 Sualtı Ragbisi Erkek Milli Takımı nefes kesen final mücadelesinde güçlü rakibi Norveç’i 4-3 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Kadın Milli Takımı ise yine Norveç karşısında altın madalya için mücadele etti. Mücadeleyi 1-0’lık skorla kaybeden milliler, gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ülkemizin saygın yükseköğretim kurumlarından birisi olan; tam akredite, öğrenci odaklı araştırma üniversitemiz; başta eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme olmak üzere kültür sanat faaliyetlerinin yanı sıra spor alanında da önemli başarılara imza atarak göğsümüzü kabartıyor. Bu başarıların altında bugüne kadar yaptığımız yapısal düzenlemeler ve hayata geçirdiğimiz projelerin katkısı bulunuyor. Ege Üniversitesi Su Altı Ragbisi Takımı olarak ülkemizi temsil eden başarılı sporcular yetiştiriyoruz. Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen şampiyonada, Ay- yıldızlı forma ile de mücadele eden 15 sporcumuz ile yer aldık. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada ülkemiz sporuna nitelikli katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.