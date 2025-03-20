Ege Üniversitesi (EÜ) Bayındır Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Programı Koordinatörü Doç. Dr. Dilek Yurt ve program öğrencileri Zerda Aygün ile Esra Nurda Bütüşaba’nın hazırladıkları "Atık Kumaşlardan Kübist Portreler Sergisi" kapılarını sanatseverlere açtı. Öğrencilerin eserleri, EÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sergi Salonunda beğeniye sunuldu.

Serginin amacını anlatan Proje Danışmanı Doç. Dr. Dilek Yurt, "Günümüzde atıkların yüzde 26’sını tekstil atıkları oluşturuyor. Biz de bu veriden yola çıkarak hem farkındalık oluşturmak istedik, hem de atıkları geri dönüşümün daha ilerisine taşıyarak, ‘ileri dönüşüm’ şeklinde sanatsal hale getirdik. Başarılı çalışmalarından ötürü öğrencilerimi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Sergide yer alan eserlerin sahiplerinden olan Bayındır Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Programı öğrencisi Zerda Aygün, asıl amaçlarının atık tekstil malzemelerini sanatla birleştirerek tablo haline getirmek olduğunu söyledi. Atıkların yeniden dönüştürülmesine katkı sağlayan atık yönetimini desteklemek istediklerini dile getiren Aygün, "Çevre bilincinin her geçen gün önem kazandığı çağımızda, atık malzemelerin ileri dönüştürülmesi, sürdürülebilir ve yenilikçi bir yaklaşım olarak büyük ilgi görmektedir. Atıkların azaltılması, yeniden kullanımı, ileri dönüşümü ve uygun şekilde bertaraf edilmesi süreçlerini kapsayan atık yönetimi, çevresel sürdürülebilirliği artırır. Atık malzemeleri sanatsal ve ticari ürünlere dönüştürüp teşvik eder, çevresel yükü azaltır ve ekonomik değer oluşturur" dedi.

"Sıfır atık yaklaşımını ele alarak sürdürülebilirliğe dikkat çektik"

Aygün, "Bu yolculuğa çıkmamızın en büyük sebep sürdürülebilir tasarım ve atık yönetimi alanlarındaki bilgi birikimine katkıda bulunmak ve aynı zamanda teşvik eden yenileşmeye ilham kaynağı olmaktır. Projemizde sıfır atık yaklaşımını ele alarak sürdürülebilirlik kavramına dikkat çekmek istedik. Atık duruma gelmiş denim, keçe, deri gibi tekstil malzemelerini bir araya getirerek sanatsal bir çalışma ile ileri dönüşümü sağladık. Bu doğrultuda atık tekstil malzemelerden kübist portreler ortaya çıkardık" diye konuştu.

"Atık Kumaşlardan Kübist Portreler Sergisi" 4 Nisan’a kadar Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sergi Salonunda ziyarete açık olacak.