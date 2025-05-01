Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi, 11 Mayıs Pazar günü büyük bir heyecana sahne olacak. Sultanhisar Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek Geleneksel Boğa Güreşleri organizasyonu, Atça Arenası’nda gerçekleştirilecek.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde bu yıl 53.’sü düzenlenecek olan Uluslararası Sultanhisar Atça Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilecek olan Geleneksel Boğa Güreşi’nin tarihi belli oldu. 7-18 Mayıs tarihlerinde Sultanhisar ve Atça’da gerçekleştirilecek olan ve 9 gün sürecek olan festival kapsamında Geleneksel Boğa Güreşileri de düzenlenecek. Sultanhisar Belediyesi’nin katkılarıyla yapılacak olan güreş öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, tüm boğa güreşi tutkunlarını bu görkemli organizasyona davet etti.

Konu ile ilgili Sultanhisar Belediyesi’nden yapılan paylaşımda "Ege Bölgesi’nin ’En Uzun Festivali’ olan 53. Uluslararası Sultanhisar Atça Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivalimiz kapsamında 11 Mayıs 2025 Pazar günü Kavaklı Mahallemiz Tertip Komisyonu tarafından düzenlenen boğa güreşine tüm halkımız davetlidir. Güreşlerimiz 11 Mayıs 2025 Pazar günü saat 10.00’da Atça Arenası’nda gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı.