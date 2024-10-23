Mersin’de, Atatürk’ün çocukluk hayatının konu alındığı ’Mustafa’ isimli animasyon filmin galası yapıldı. Galaya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk bizim için çok büyük bir değer. Onun görüşlerini, düşüncelerini, ilkelerini bizden sonraki jenerasyona aktarmak bizim görev edindiğimiz bir konu" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluk hayatını konu edinen ’Mustafa’ isimli animasyon filmin galası, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yapımcılar Kamuran Ayna ve Emir Cömert’in katılımıyla gerçekleştirilen filmin ön gösterimi ile başlayan gala programında Başkan Seçer de eşi Meral Seçer ile yer aldı.

Film 25 Ekim’de gösterime girecek

Filmi izledikten sonra değerlendirmede bulunan Başkan Seçer, galanın Mersin’in yanı sıra İstanbul ve Ankara’da da gerçekleştirildiğini söyledi. 25 Ekim’de gösterime girecek filmin Mustafa Kemal’in 6-12 yaş arası çocukluk dönemini anlattığını belirten Seçer, "Film dört ayrı bölüm, biz bugün ilk bölüm olan çocukluk dönemini izledik. Daha sonra gençlik, yetişkinlik ve son olarak da hayata veda ettiği yıllar yer alıyor. Çocuklarımız için çok önemli detaylar var, yüz yıla damga vurmuş bir liderin çocukluk yaşından itibaren karakteri, olaylara bakış açısı ele alınıyor. Önümüzdeki bölümlerde bu karakter kendini ortaya çıkaracak" diye konuştu.

Başta yapımcılar olmak üzere filmde emeği geçen tüm ekibe teşekkürlerini ileten Seçer, filmin vizyona girdikten sonra verilen emeğin karşılığını almasını temenni etti. Seçer, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk bizim için bir değer. Onun görüşlerini düşüncelerini, ilkelerini bizden sonraki jenerasyona aktarmak bizim görev edindiğimiz bir konu" dedi.

"Kendimize çizdiğimiz yol, Mustafa Kemal’in yolu"

Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan giden bir anlayışla çalıştıklarını dile getiren Seçer, "Bizler bugünün yöneticileri olarak, Türkiye’yi daha iyi noktalara getirmek isteyen, toplumun refahını önceleyen, daha demokratik bir toplum ve daha hukuk normlarına uygun bir ülke oluşturma azmindeyiz. Bizim kendimize çizdiğimiz yol, Mustafa Kemal’in yolu" şeklinde konuştu.

"Bir liderin çocuklukta yaşadığı süreçleri daha detaylı izledik"

Filmi beğendiğini belirten Meral Seçer de emeği geçen herkese teşekkür etti. Meral Seçer, "Atatürk’ün çocukluk yaşantısını küçük anekdotlarla biliyorduk fakat burada insanlığını, azmini, bir liderin çocuklukta yaşadığı süreçleri daha detaylı olarak, bazen gülerek bazen de duygulanarak izledik" dedi.

"Atatürk’ün hayatını daha eğlenceli bir şekilde tanıtmayı amaçladık"

Film hakkında bilgi veren yapımcı Emir Cömert, çocuklara animasyon filmi sayesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını daha eğlenceli bir şekilde tanıtmayı amaçladıklarını belirtirken, yapımcı Kamuran Ayna da Atatürk’ün destansı kahramanlık hikayesini çocuklara anlatmak için 4 serilik filmin ilkinin galasını gerçekleştirdiklerini kaydetti. Ayna, "Biz buradan yola çıkarak artık Atatürk’ün acılarını, sevinçlerini hüzünlerini ama aynı zamanda çocukken isteklerini ve onun karşısında ne kadar dirayet gösterebileceğini göstermek istedik. Ulu Önder ile alakalı çok fazla film vardı ama biz ilk defa animasyon olarak çocukların daha dikkatini çekecek şekilde olmasını istedik" diye konuştu.