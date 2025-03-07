Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 6 Mart 1930 tarihinde Antalya ziyaretinin 95’inci yıldönümü Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Haluk Levent konseriyle kutlandı.

Ünlü sanatçı Haluk Levent, Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran binlerce Antalyalıya unutulmaz anlar yaşattı. Konseri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyalılarla birlikte coşku içinde izledi. Türk bayrakları ve telefon ışıklarıyla aydınlatılan meydan, Haluk Levent’in şarkılarıyla yankılandı.

"Antalya, Atatürk sevgisinden ödün vermeyecektir"

Konser öncesinde konuşan Başkan Muhittin Böcek, "Bugün Antalya’mız için çok özel bir gün" diyerek başladığı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya’mız özgürlüğünden, Cumhuriyetinden ve Atatürk sevgisinden ödün vermemiştir ve vermeyecektir. Ata’mızın Antalya ziyaretinde Cumhuriyetimizin aydınlık yarınlarına duyulan büyük umutlar ve inanç vardı. Falezlerin üzerinden Erenkuş’tan karla kaplı Beydağları’nı, Toroslar’ı, sahilleri uzun uzun seyrederek ‘Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir’ tarihi sözüyle Ata’mızın bize emanet ettiği bu güzel şehre sahip çıkmaya devam edeceğiz. 95 yıl önce mavi gözlü dev adamı karşıladığımız bu güzel günde bu meydandan hep birlikte haykırıyoruz. Sana söz Ata’m biz Cumhuriyet’in bekçileriyiz. Biz ebedi başkomutanımızın Mustafa Kemal’in izindeyiz. Biz Mustafa Kemal’in askerleriyiz."

Plaket takdimi

Başkan Böcek’in konuşmasının ardından sahneye çıkan Haluk Levent sevilen şarkılarını Antalyalılar ile birlikte seslendirdi. Ünlü sanatçı şarkıları kadar sahne performansı ve esprileriyle de geceye renk kattı. Konseri Antalyalılar ile birlikte izleyen Başkan Muhittin ünlü sanatçı Haluk Levent’e bu anlamlı güne renk kattığı için teşekkür ederek, konser anısına üzerinde plaket takdim etti. Başkan Böcek, üzerinde Türk bayrağı işli plaketi "Yolu sevgiden, yolu Cumhuriyet’ten, yolu Mustafa Kemal’in askeri olanlar adına bu al bayrağımızı Türkiye Cumhuriyeti için veriyorum" dedi. Başkan Böcek ve Haluk Levent gecenin anısına Antalyalıların telefon ışıkları ve Türk bayraklarıyla oluşturduğu fonda öz çekim yaptı.