Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 105. yıldönümü, Gölbaşı’nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, İlçe Emniyet Müdürü Nail Akça, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, ilçe protokolü, meclis üyeleri, muhtarlar, STK ve siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Rüstemoğlu ve Başkan Odabaşı’nın Atatürk heykeline çelenk sunmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda ise Baldudak Ortaokulu öğrencileri ve Ankara Kulübü Derneği seğmenleri, Atatürk’ün Ankara’ya gelişi sırasında yaşanan coşkulu anları oratoryo, şiirler ve halk oyunları gösterileriyle sahneye taşıdı. Öğrenciler ve seğmenler, Atatürk’ün Ankara’ya girişini temsilen Dikmen sırtlarında yaşanan karşılamayı canlandırarak izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Programda il genelinde düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri Kaymakam Rüstemoğlu ve Başkan Odabaşı tarafından takdim edildi. Program, katılımcıların toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.