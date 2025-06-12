Atatürk Üniversitesi, gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarla üniversitenin akademik prestijine katkı sunan öğretim üyelerini ödüllendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Mart ve Nisan aylarında araştırma faaliyetleri ile öne çıkan akademisyenler için 2025 yılı Bilimsel Teşvik Töreni düzenlendi.

15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşen törende; yayın, patent, proje ve firma çalışmalarıyla dikkat çeken öğretim üyeleri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu tarafından ödüllerine kavuştu. Törende konuşan Rektör Hacımüftüoğlu, özverili ve nitelikli çalışmalarıyla üniversitenin bilimsel alanda ilerlemesine katkı sağlayan akademisyenleri tebrik etti.

Akademik başarının sadece bireysel değil, kurumsal bir kazanım olduğunun altını çizen Prof. Dr. Hacımüftüoğlu: "Atatürk Üniversitesinin kadim geçmişine yakışır şekilde, daima bir adım önde olması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda çalışan, üreten ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan tüm mensuplarımızı her açıdan desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

"Sizlerin Yaptığı Çalışmalar Bizim İçin Çok Daha Değerli Bir Konumda"

Atatürk Üniversitesinin evrensel bilim dünyasında ön sıralarda yer alma hedefiyle hareket ettiğini vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu: "Üniversitemiz; sorun odaklı çalışan, toplumsal meseleleri bilimsel yaklaşımlarla ele alan ve çözüm üreten bir yapı içerisinde konumlanmaktadır. Akademisyenlerimizin bu vizyona uygun olarak yürüttüğü nitelikli çalışmalar ve elde ettikleri başarılar bizleri son derece onurlandırıyor" ifadelerini kullandı.

Son dönemde üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarılara da değinen Hacımüftüoğlu: "Özellikle ABD’nin önde gelen üniversitelerine gerçekleştirdiğimiz bilimsel ziyaretler, DUS sınavında elde ettiğimiz ulusal başarı, akreditasyon sürecimizin olumlu seyretmesi ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle açılan İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsü; üniversitemizin vizyonunu ve kapasitesini açıkça ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda insanlığa ve bilime katkı sunmak amacıyla hazırlanan ve saygın akademik mecralarda yayımlanan makaleler, alınan patentler, yürütülen projeler ve kurulan firmalar neticesinde verilen bu ödüller, aslında uzun soluklu bir akademik birikimin ürünüdür. Ancak şunu belirtmek isterim ki; yapılan bilimsel çalışmaların değeri, verilen ödüllerle sınırlı değildir. Sizlerin yaptığı her bir katkı bizim için çok daha değerli bir konumdadır" dedi.

Akademisyenlerin özverili çalışmalarının Atatürk Üniversitesini bilimsel alanda daha üst sıralara taşıyacağına inandığını ifade eden Rektör Hacımüftüoğlu, tüm bilim insanlarına teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Tören, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.