Türk Kızılay’ın 157’nci kuruluş yıldönümünde Türkiye’nin simge yapıları kırmızı ışıkla aydınlatıldı.

Kızılay’ın kuruluş günü vesilesiyle, 11 Haziran gecesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye’nin önemli yapıları kırmızı renge büründü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü gece boyunca kırmızı ışıklarla aydınlatıldı. Galata Kulesi’nin üzerine ise Kızılay’ın 157’nci yılına özel olarak hazırlanan görsel yansıtıldı. Başkent’in simge yapılarından Atakule’de ise hem özel aydınlatma yapıldı hem de hazırlanan görseller kule ekranlarında paylaşıldı. Bu anlamlı gece, Türk Kızılay’ın köklü geçmişine duyulan saygının, insanlığa hizmet eden iyilik mirasının ve birlik ruhunun güçlü bir yansıması olarak hafızalarda yerini aldı.