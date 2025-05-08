Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Arifiye Atatürk Caddesi için haberini verdiği yenileme çalışmaları altyapıyla başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Arifiye Atatürk Caddesi için planlanan üstyapı çalışmaları öncesinde altyapı dönüşümünü başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın Arifiye’de katıldığı programda haberini paylaştığı Atatürk Caddesi dönüşümü çerçevesinde bölgenin ilk etapta 2 bin 500 metrelik içme suyu hattı yenileniyor. Proje çerçevesinde içme suyu altyapısının verimliliğini artırmak ve kayıpları minimuma indirmek amacıyla iki adet izole alt ölçüm bölgesi kurulacak. Kurulacak olan ölçüm odalarıyla içme suyu şebekesini yakından takip ederek muhtemel arıza ve kaçaklar hızla tespit edilerek anında müdahale edilecek. 200 abone bağlantısının da yenileceği çalışmalarda içme suyu abonelere kesintisiz şekilde ulaştırılacak.