Ataşehir’de boş bir araziye hafriyat döktüğü tespit edilen kamyon sürücüsü hakkında, ‘kaçak döküm yapmak’ ve ‘belediye izin belgesi olmadan yük taşımak’tan 647 bin TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, 18 Şubat 2025 tarihinde bir kamyonun Ataşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde bulunan boş bir araziye hafriyat döktüğünün tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Tespiti yapılan kamyon, çevrede geniş çaplı devriye faaliyetleri sonucunda aynı gün saat 15.30 sıralarında Ataşehir ilçesi Esatpaşa Mahallesinde yüklü bir şekilde park halinde bulundu, kamyon sürücüsü yakalandı.

647 bin lira idari para cezası kesildi

Şahsın yapmış olduğu ihlallere yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun; ‘Ağırlık ve Boyut Kontrol Mahallerinde Ölçü kontrolüne girmemek’ maddesinden 16 bin 975 TL, ‘Yükü dökülecek şekilde yükleme yapmak’ maddesinden 2 bin 72 TL para cezası kesildi. 2872 sayılı Çevre Koruma Kanunu’nun ‘Kaçak Döküm yapmak’ maddesinden 460 bin TL ve ‘Belediye izin belgesi olmadan yük taşımak’ maddesinden 168 bin TL olmak üzere toplamda 647 bin 47 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca kamyonun trafik yönünden hacizli, yakalamalı araç olduğu tespit edilerek trafikten men edilmek üzere emniyet otoparkına çekildi.

Öte yandan, ceza kesilen hafriyat kamyonun daha önceden araçlara çarparak kaldırıma çıktığı görüntüler ortaya çıktı.