Ataşehir Belediyesi Anneler Günü’nü anlamlı bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. 12 Mayıs Pazartesi günü düzenlenecek olan etkinlikte hem kursiyerlerin yıl boyunca emek verdiği çalışmalar sergilenecek hem de anneler günü kutlanacak.

Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği eğitimlere katılan kursiyerler, Anneler Günü etkinliğinde buluşuyor. Anneler Günü vesilesiyle, kursiyerlerin 1 yıl boyunca ortaya koyduğu el emeği ürünlerinin sergileneceği etkinlik 12 Mayıs Pazartesi günü Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde saat 13.30’da başlayacak.

Etkinlikte; dans gösterileri (sirtaki, folklor ve parlak şapkalarla renklendirilen performanslar), atölye çalışmalarının yer aldığı bir defile, kursiyer sunumları ve koro performansları yer alacak.