Ataşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim yılında 7 binin üzerinde öğrenciye eğitim desteği sağlayarak büyük bir başarıya imza attı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, eğitime her alanda tam destek verdiklerini ve bu destekleri daha da arttırmayı planladıklarını ifade etti.

Ataşehir Belediyesi, kapsamlı eğitim programlarıyla, ilçedeki çocuk ve gençlerin eğitimlerine destek sunmaya devam ediyor. Bu eğitim yılı içinde 7 binin üzerinde öğrenciye farklı alanlarda sunulan eğitimler, sadece derslerdeki başarılarını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda kişisel gelişimlerine de katkı sağlıyor.

900’ün üzerinde öğrenciye eğitim desteği

Ataşehir Belediyesi, LGS ve YKS hazırlık kursları ile lise ve üniversite sınavlarına girecek olan öğrencilere destek olarak büyük bir başarıya da imza atıyor. Belediye bünyesinde hayata geçirilen LGS hazırlık programından 2023-2024 eğitim yılı boyunca 548 öğrenci, YKS hazırlık programından ise 346 öğrenci faydalandı. Üniversite ve lise hazırlık eğitimleri kapsamında gerçekleştirilen 54 deneme sınavına ise toplam 3 bin 864 öğrenci katılırken, gerçekleştirilen denemeler öğrencilerin kaygılarını azaltmalarına sınav stratejilerini geliştirmelerine imkan tanıdı.

Tasarım Okulu’nda 229 çocuğa sanat eğitimi

Öte yandan Ataşehir ve Almanya’nın Monheim am Rhein belediyeleri arasındaki kardeş şehir protokolü çerçevesinde kurulan Ataşehir Monheim Tasarım Okulu ise 5-16 yaş arasındaki çocuklara sanat ve tasarım eğitimi sunuyor. Bu yıl 229 öğrenci; moda tasarımı, animasyon, karikatür ve oyuncak yapımı gibi atölyelere katılarak sanatsal yeteneklerini geliştirdi. Bu tür sanatsal eğitimler, çocukların hayal gücünü genişletmelerine, problem çözme becerilerini geliştirmelerine ve özgüven kazanmalarına imkan tanıyor. Çocuklar, eğlenceli bir şekilde sanatla tanışarak düşünme becerilerini geliştirebiliyor.

5 bin 980 öğrenciye kış sanat eğitimi

Ataşehir Belediyesi kış dönemi boyunca sunduğu Kış Sanat Okulu’nda; bale, perküsyon, bağlama, piyano, keman, gitar, dans, tiyatro, drama ve halk oyunları gibi derslere katılan 5 bin 980 öğrenciye sanatsal eğitim verdi. Sanat eğitimlerine katılan öğrenciler, duygusal zekalarını geliştirerek, estetik değerleri öğreniyor ve topluluk önünde performans sergileme becerilerini kazanabiliyorlar. Ayrıca, sanat eğitimi, öğrencilerin stresle başa çıkmalarına ve kendilerini ifade etme biçimlerini de geliştirmelerine imkan sağlıyor.

Başkan Adıgüzel: “Desteğimiz artarak devam edecek”

Ataşehir Belediyesi olarak eğitime her alanda tam destek verdiklerini ve bu destekleri daha da arttırmayı planladıklarını ifade eden Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “Hayata geçirdiğimiz eğitimlerle, öğrencilerin yalnızca akademik gelişimlerine değil, kişisel gelişimlerine de katkı sağlıyoruz. Sanatla tanışan bir öğrenci, yalnızca teknik beceriler kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda kültürel değerleri anlamaya ve bunları hayatına entegre etmeye de başlıyor. Bu sayede daha özgüvenli, problem çözme yeteneği ve sosyal becerileri yüksek gençler yetiştirme hedefimize ulaşacağız” dedi.

Yeni proje Akademi Ataşehir

Eğitim alanındaki hedeflerini büyütmeye devam eden Ataşehir Belediyesi, 2024-2025 dönemi için planlanan Akademi Ataşehir projesiyle öğrencilere sadece akademik başarı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda onları profesyonel hayata da hazırlayacak.