Samsun’un Atakum Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü gerçekleştireceği sanat ekinlikleri ile kutlayacak.

Ata Sahne’de düzenlenecek olan etkinlikler, ‘Lera’ adlı tiyatro oyunu ile başlayacak. Eser, 20 Mart Perşembe günü saat 20.30’da sanatseverlerle buluşacak. Çocuklara yönelik eğlenceli etkinliklerin yer aldığı ‘Süt Arkadaşım’ 21 Mart Cuma günü 10.00-11.00 saatleri arasında minik sanatseverleri ağırlıyor. Etkinlik, 2 seans halinde gerçekleştirilecek. Programda, 22 Mart Cumartesi günü 13.30 - 15.00 saatleri arasında ‘Sağlık Mutfağı’ yer alıyor. Etkinlik, minikleri eğlendirirken bilgilendirecek. Yazar Mine Engin Tekay’ın ünlü eseri Sardunya Kokan Kadınlar 22 Mart Cumartesi günü, saat 20.30’da perdelerini açacak. Eserde, dört farklı kadının hayatından kesitler sunulacak. Trajikomik öyküsüyle günümüz insanına atıfta bulunan Kapkaç adlı tiyatro eseri, 24 Mart Pazartesi günü saat 20.30’da tiyatro tutkunları için sahnelenecek.

Atakum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Etkinliklerimize, ara vermeden devam ediyoruz. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü, günler öncesinden başlayan birbirinden özel etkinliklerle kutlayacağız. 7’den 70’e tüm tiyatro severleri Ata Sahne’de buluşturacağız. Tüm halkımızı programımıza bekliyoruz. Belediye Başkanımız Serhat Türkel’in öncülüğünde, Atakum kültürel ve sanatsal çalışmaların merkezi olmaya devam edecek" denildi.